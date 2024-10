Settomana fondamentale per i nerazzurri in ottica Champions/Campionato. Dalla trasferta in svizzera e dal derby d’Italia l’Inter vuole ricavare il massimo, dosando le energie Nella frenetica corsa verso i primi posti della Champions League, l’Inter si prepara a due sfide cruciali che potrebbero delineare il futuro immediato della squadra in questa stagione competitiva. Prima si trova faccia a faccia con lo Young Boys, sfida che promette scintille e richiede massima attenzione, seguita da un appuntamento di alto profilo nel campionato italiano contro la Juventus. Simone Inzaghi, il stratega alla guida dell’Inter, è chiamato a gestire l’equilibrio tra la ricerca della vittoria e la necessità di preservare i suoi giocatori chiave, orchestrando un turnover calibrato che vedrà protagonisti Taremi e Arnautovic in attacco, una coppia che ha già mostrato di poter fare la differenza. Strategie e obiettivi a breve termine La missione dell’Inter appare chiara: inserirsi tra le prime otto in […]

