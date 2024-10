Lo storico ex tecnico dell’Arsenal è rimasto rapito dalle prestazioni del francese e non fa nulla per nasconderlo. Una vera e propria investitura per Marcus.. In una recente visita al Fifa Museum di Zurigo, l’illustre Arsène Wenger si è immerso nell’universo del calcio attraverso l’esposizione “The Making of a Footballer”. Tra le fotografie che omaggiano leggende del passato e talenti contemporanei, ha attirato particolare attenzione il suo interesse per Marcus Thuram, attaccante dell’Inter e figlio del celebre Lilian Thuram. Wenger, con la sua esperienza decennale nel mondo del calcio, ha individuato in Marcus un esempio emblematico dell’evoluzione dell’attaccante moderno, mettendo in luce la fusione unica tra talento genetico e sviluppo personale. Il talento genetico secondo Wenger Arsène Wenger, noto per il suo acume calcistico e per aver scoperto e valorizzato numerosi talenti durante la sua carriera, ha espresso ammirazione per Marcus Thuram evidenziando l’importanza della genetica nel calcio. Secondo Wenger, […]

Leggi l’articolo completo Thuram: che complimenti! Arsene Wenger lo elogia a tutto tondo con queste parole.., su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG