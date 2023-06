Queste dovrebbero essere le ultime ore da giocatore nerazzurro per il croato: la trattativa dovrebbe chiudersi a brevissimo.

L’Al Nassr si prepara ad accontentare le richieste dell’Inter per Marcelo Brozovic: gli arabi rilanceranno fino a 23-24 milioni di euro. Il croato quindi si prepara a lasciare i nerazzurri per andare a guadagnare 20 milioni a stagione per 3 anni.

Davide Frattesi

Marotta e Ausilio però non andranno subito dal Sassuolo a chiudere l’affare Frattesi nonostante un accordo di massima; lo sostiene il Corriere dello Sport. L’Inter non vuole fare tutto in fretta e furia ma al contempo si sente sicura di non perdere il centrocampista della nazionale. Su di lui c’è anche il Milan che però deve ancora trovare l’accordo con i neroverdi.

