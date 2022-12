Frenkie De Jong, centrocampista olandese, ha parlato in vista del match dei quarti del Mondiale contro l’Argentina

LE PAROLE – «Dobbiamo cercare di dominare il gioco e assicurarci di giocare meglio, non pensiamo solo a Messi. Dobbiamo concentrarci sul giocare molto bene come squadra e non solo come singoli. Fantastico giocare con Lionel, Messi è il migliore in tutto. In questo non ho niente in particolare da dirgli. Non gli manderò messaggi prima della gara, magari dopo».

