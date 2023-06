Il commissario tecnico dell’Olanda, Ronald Koeman, si è espresso sull’importanza di Denzel Dumfries per la propria squadra

Intervenuto nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match fra Olanda e Italia, Ronald Koeman ha parlato di Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter svolge un ruolo fondamentale all’interno degli schemi degli olandesi.

LE PAROLE –: «Ovviamente ho parlato con Denzel della sua posizione. Quando Lutsharel Geertruida si sposta a centrocampo, deve indugiare un po’. In modo da avere sempre tre difensori alle sue spalle. Ma ovviamente deve anche spingersi in avanti. Questa è anche la sua forza. Il punto è che mettiamo in difficoltà un avversario alternando le varie situazioni».

