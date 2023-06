Alcuni aggiornamenti di calciomercato in casa Inter, relativi alla trattativa con il Sassuolo per acquistare Davide Frattesi

L’Inter mantiene la propria pole position sulle pretendenti di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo piace anche a Juventus e Roma. Sky Sport riporta alcuni aggiornamenti sull’andamento della trattativa con i neroverdi.

«Una trattativa che non verrà chiusa nel giro di qualche giorno, ci sono tante squadre interessate a Frattesi. Il calciatore dovrà scegliere la sua destinazione ideale. Ma c’è anche il Sassuolo che punta a monetizzare il più possibile. Il calciatore ha le idee chiare: vuole restare in Italia. L’Inter in questo momento è più in vantaggio rispetto alle altre: ha un principio di accordo col Sassuolo ed è stata abile ad inserire nella trattativa anche un giocatore che piace al club di Carnevali, che è Mulattieri. L’Inter offre soldi più Mulattieri ma in questo momento ha un problema: non può chiudere l’operazione se prima non realizza una cessione».

L’articolo Sky, Frattesi-Inter? Ecco cosa manca alla chiusura dell’operazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG