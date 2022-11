Andries Noppert, portiere dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con il Senegal

PAROLE – «È stato qualcosa di speciale, che avevo sempre sognato, ma che non pensavo potesse essere possibile. E con un altro allenatore probabilmente non sarebbe stato possibile. Con Van Gaal siamo molto simili, abbiamo lo stesso umorismo e la pensiamo allo stesso modo su diversi argomenti, ma poi conta solo quello che fai vedere in campo. Quando ho capito che avrei giocato? Giovedì ci siamo allenati in otto contro otto e ho iniziato a pensarci, ma non avevo sicurezze, il giorno dopo ho parlato col preparatore dei portieri e mi ha detto che avrei giocato. Il ct mi ha detto che dovevo giocare come faccio con il club e parare i tiri in porta. Se è stato giusto? In Olanda ci lamentiamo perché non abbiamo buoni portieri, ma ai ragazzi va data una possibilità. Non mi interessano questi discorsi, sto solo facendo del mio meglio ed è tutto ciò che posso fare».

