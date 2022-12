Louis Van Gaal, commissario tecnico dell’Olanda, ha parlato così dopo l’eliminazione degli Orange da Qatar 2022

Louis Van Gaal ha commentato così il rigore del 2-0 concesso all’Argentina. Le parole del ct olandese a NOS dopo l’uscita dal Mondiale.

LE PAROLE – «Voglio rivederlo. Non mi è piaciuto l’arbitraggio, anche se non abbiamo perso a causa sua. Abbiamo giocato bene, purtroppo per me è il secondo Mondiale in cui vengo eliminato ai rigori dopo Brasile 2014».

