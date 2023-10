Luis Oliveira, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del momento degli attaccanti di Italiano ai microfoni di Radio Bruno.

PAROLE – «Nzola e Beltran? Il gol per gli attaccanti è fondamentale, vivono di questo. Il consiglio che posso dare è allenarsi anche fuori dagli orari di allenamenti, con un tipo di lavoro per acquistare fiducia. Loro devono togliersi dalla menta questa fissazione del dover fare gol. Quando sarà tranquilli a livello mentale inizieranno a segnare. Arrivare in una società dove la maglia pesa e la tifoseria è molto più calda non è semplice. Ikoné è un giocatore importante, veloce e con grandi qualità, ma deve giocare con più leggerezza e credere maggiormente nei suoi mezzi».

