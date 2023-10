Christian Gytkjaer, attaccante del Venezia, ha parlato al sito ufficiale del club arancioneroverde dopo la vittoria in Serie B contro il Modena.

PAROLE – «Sono molto contento per il mio gol e la vittoria della squadra, fondamentale per noi dopo la sconfitta di martedì dove avevamo giocato comunque una buona partita. La Serie B è una maratona non si vince oggi, siamo sulla strada giusta. Chiaramente voglio sempre giocare, abbiamo un bel gruppo e anche chi entra può fare la differenza. E’ ancora presto per parlare di obiettivi, il campionato è molto tosto e prima di aprile non si decide niente, per ora è importante essere lì in alto e in futuro vedremo».

