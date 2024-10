Il francese, dopo il primo titolo della sua nuova avventura americana, riflette sul “suo” Milan e sprona qualcuno a prendersi definitivamente la.. Olivier Giroud, ex attaccante del Milan ora avente base a Los Angeles, rappresenta un chiaro esempio di chi questi colori non smetterà mai di seguirli. La sua recente esperienza americana, arricchita da un primo trionfo con la maglia del Los Angeles FC, diventa occasione non solo di riflessione sulla varianza culturale nel calcio, ma anche di un affettuoso ricordo del suo passato rossonero. La sua analisi dell’attuale configurazione del Milan offre spunti notevoli sul potenziale europeo della squadra, senza dimenticare un occhio critico sulla propria esperienza in MLS e sul ruolo di leader dentro e fuori dal campo. Transizione al calcio americano Giroud ha sollevato la sua prima coppa americana con il Los Angeles FC, ricordando l’unicità della cultura calcistica statunitense, dove il ritmo di gioco e la […]

