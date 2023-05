Onana, addio solo per grosse offerte. L’Inter si cautela con il sostituto del portiere camerunese

Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro di Onana all’Inter:

«Preso a zero, attira l’interesse dei grandi club europei e una cessione potrebbe fruttare molto. Se arrivasse un’offerta monstre sarebbe un’operazione da incastrare con Vicario, come eventuale sostituto abbiamo parlato di lui. Ma all’addio si arriverà solo davanti ad un’offerta gigantesca perché il portiere nerazzurro è un punto di riferimento per la squadra».

L’articolo Onana, addio solo per grosse offerte. L’Inter si cautela con il sostituto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG