André Onana è virtualmente un nuovo giocatore del Manchester United: raggiunto l’accordo con l’Inter. I dettagli

Finisce l’esperienza all’Inter di André Onana dopo un solo anno: arriva la fumata bianca per i suo approdo al Manchester United. Accordo raggiunto tra le parti, trattativa in chiusura e viaggio programmato per il portiere camerunese.

Come riferisce Sky Sport: «Onana-Manchester United in chiusura per 50 milioni più bonus. Le parti stanno sistemando i dettagli sulle modalità di pagamento. Tra domani e martedì dovrebbe andare a Manchester».

L’articolo Onana allo United, adesso è fatta! Le cifre finali dell’operazione proviene da Inter News 24.

