Andrè Onana, che da qualche giorno ha lasciato l’Inter per approdare al Manchester United, ha parlato della sua ex squadra

Nella prima intervista ufficiale ai canali del suo nuovo club, il Manchester United, Andrè Onana parla anche dell’Inter, sua ex squadra:

LE PAROLE-«Sono molto eccitato, per me è un grande onore e un privilegio far parte di questo grande club. Fra parte di questa famiglia è grandioso. Sono molto felice e veramente motivato La nuova maglia da portiere per la prossima stagione è straordinaria, il verde è uno dei miei colori preferiti. L’Inter? Se fossi rimasto, sarei stato ugualmente contento perché non ho mai avuto problemi. A Milano è nata una magia quasi difficile da spiegare»

L’articolo Onana allo United: «Inter? Penso che se fossi rimasto…» proviene da Inter News 24.

