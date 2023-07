Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese entrato nel mirino dell’Inter, ha rilasciato una dichiarazione sul proprio futuro

Come si legge sull’intervista esclusiva rilasciata da Lazar Samardzic a SPORT1, il centrocampista dell’Udinese non ha ancora riflettuto sul proprio futuro.

Il giocatore è nel mirino dell’Inter, e alla testata giornalistica parla così:

LE PAROLE– «Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente, come giocatore, vuoi sempre ottenere il massimo. Ma in questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro. Udine è un ambiente ideale per la mia crescita»

