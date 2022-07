I due nuovi acquisti dei nerazzurri non perdono tempo e lavorano già per la prossima stagione che sarà fondamentale per entrambi.

Dopo essere stati ufficializzati qualche giorno fa, Andre Onana e Romelu Lukaku sono andati in vacanza in Sardegna come testimoniato dalle Stories Instagram di entrambi. I due però come evidenziato dai vari siti sportivi non pensano assolutamente solo a rilassarsi visto che si allenano almeno un paio d’ore a testa.

IM_Andre_Onana

Il portiere secondo le ultime indiscrezioni non dovrebbe partire titolare, occorrerà dunque dare il massimo sin dal primo giorno di ritiro per cercare di sovvertire le gerarchie; l’attaccante deve riprendersi dopo una stagione molto al di sotto delle aspettative. Ci sono diversi presupposti che fanno pensare che ciò accada nonostante il calcio di Inzaghi non fosse cucito addosso al belga come lo era quello di Conte.

