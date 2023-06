Onana, fiducia sulla permanenza all’Inter anche la prossima stagione. Per Vicario si muove un club di Serie A

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l’Inter confida di tenere Onana e per questo si parla di altre offerte per Vicario da prendere in considerazione.

La Fiorentina sarebbe interessata al portiere dell’Empoli e sarebbe il profilo ideale per avere un nuovo specialista tra i pali.

L’articolo Onana, fiducia sulla permanenza all’Inter. Per Vicario si muove un club di Serie A proviene da Inter News 24.

