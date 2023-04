Onana il big sacrificato? Lo United fa sul serio e l’Inter fissa il prezzo per la cessione del portiere camerunese

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, esiste già una quotazione per Andrè Onana: non meno di 40 milioni di euro. Lo United è il club che si è mosso in maniera più concreta, sull’onda delle indicazioni di Ten Haag.

Il tecnico dei Red Devils, infatti, conosce bene Onana, visto che sono stati insieme per 4 anni e mezzo all’Ajax, sfiorando la semifinale di Champions nel 2018-19. Vero è che De Gea è il padrone della porta di Old Traffors da 12 anni, ma Ten Haag ha manifestato il desiderio di cambiare e di puntare su un portiere con caratteristiche diverse, come l’abilità con il pallone fra i piedi, in modo da far ripartire al meglio l’azione

