Secondo Sky Sport Andrè Onana non sarebbe stato uno dei temi all’ordine del giorno nell’incontro tra Ausilio e il Chelsea

Piero Ausilio ha già incontrato il Chelsea a Londra. Nel contatto tra l’uomo mercato dell’Inter e i Blues però non si sarebbe parlato di Onana, il portiere nerazzurro che per il momento dunque non è un tema di discussione tra i due club.

Ausilio oggi ha discusso con i dirigenti inglesi solo di Koulibaly e Lukaku.

L’articolo Onana, il Chelsea molla la presa Le ultime sul portiere proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG