Il clima durante il summit di ieri è stato estremamente disteso considerati gli ultimi due mesi in cui la squadra ha brillato in tutte le competizioni.

Fabrizio Biasin su Libero specifica che Simone Inzaghi non vorrebbe rivivere quanto vissuto qualche mese fa quando era in bilico e molto vicino all’esonero. “Ecco, se da una parte Inzaghi è riconoscente alla proprietà per averlo protetto anche nei momenti più difficili della stagione, dall’altra non è disposto ad accettare un’altra estate di ‘sofferenza’”.

Simone Inzaghi

“L’ex ‘tecnico in bilico’ non intende più vestirei panni del ‘parafulmine’, soprattutto perché gli ultimi due mesi di grande calcio lo hanno portato a scalare tante posizioni nella virtuale classifica degli allenatori più bravi e ambiti. Per intenderci, oggi non avrebbe grosse difficoltà a trovare panchine importanti. Dall’altra parte, invece, la proprietà intende proseguire lungo la sua strada, un po’ perché i conti nonostante i ricavi di quest’anno (fatturato di 430 milioni) sono ancora traballanti, un po’ perché la famiglia Zhang, a un anno dalla scadenza del prestito multimilionario formalizzato con Oaktree, non intende complicare ulteriormente il quadro“.

