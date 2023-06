Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato della stagione del club neroverdi e degli obiettivi futuri

Alessio Dionisi ha parlato del Sassuolo a SassuoloNews.net.

PAROLE – «Abbiamo un giocatore forte, indiscutibilmente ha stupito un po’ tutti, non tanto noi, nei numeri forse sì, non me l’aspettavo così efficace ma pretendo da lui che sia più motivato. Non vedo l’ora di riallenarlo perché lui non ha finito la stagione con noi. Spero stia bene, è un bravissimo ragazzo con qualità importanti. Spero di riuscire insieme a lui, alla squadra e allo staff di tirare fuori quello che ancora non ha fatto vedere perché è più bravo di quello che ha fatto vedere, però serve ancora più motivazione perché lui aveva una motivazione diversa quando è arrivato rispetto a quando ha finito ed è normale, lui sperava di poterci stare in una squadra nuova e si è guadagnato la titolarità per merito ed è stato determinante, poi a un certo punto lui non ha più voluto stupire e mi aspetto quello da lui. Nella parte finale di stagione gli avversari hanno iniziato a capire quanto potesse essere determinante e hanno cercato di limitarlo in modo diverso rispetto all’inizio».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG