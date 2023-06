Il giornalista Fabrizio Biasin commenta la strategia di mercato dei nerazzurri che continueranno ad inseguire la sostenibilità.

Fabrizio Biasin su Libero dice la sua sulla scelta dell’Inter di continuare a fare mercato come fatto negli ultimi anni. “Il paradosso è che il gran percorso portato avanti dai nerazzurri in Champions abbia offerto le armi alla proprietà per proseguire sulla linea del “mercatino”, una cosa del tipo: siete stati bravi così, facciamo allo stesso modo”.

“L’opposto di quello che pensano dirigenti e allenatore, convinti del fatto che questa rosa abbia un’ossatura notevole, alcuni elementi imprescindibili e, soprattutto, la necessità di una rinfrescata in tutti i reparti. Ma “rinfrescare” significa mettere grano e, al momento, non è neppure così scontato che si trovi una manciata di milioni per riscattare Francesco Acerbi dalla Lazio, uno che quest’anno è semplicemente stato perfetto“.

L’articolo Biasin: “La Champions League ha convinto l’Inter a proseguire sulla linea del ‘mercatino'” proviene da Notizie Inter.

