Ausilio incontra il Chelsea, ma il contatto di Londra sarà solo il primo di diversi appuntamenti con l’Inter

Per Gazzetta.it l’incontro odierno tra l’Inter e il Chelsea è solo interlocutorio, visto che sono già in programma dei nuovi contatti:

«Il vertice in programma oggi e domani non sarà risolutivo ma metterà le basi per futuri affari e permetterà di capire molte cose. Di certo però Chelsea e Inter si vedranno ancora in questa calda estate di mercato».

L’articolo Inter, in programma un nuovo incontro con il Chelsea: altri affari in arrivo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG