Arrivano importanti aggiornamenti da Sky Sport: Ausilio ha chiesto i prestiti di Koulibaly e Lukaku al Chelsea

Arrivano aggiornamenti da Sky Sport, Luca Marchetti ha scoperto le carte sull’incontro tra Ausilio e il Chelsea.

Il dirigente dell’Inter ha chiesto il rinnovo del prestito di Lukaku e quello di Koulibaly. Saranno decisive le volontà dei giocatori. In questo momento l’Inter è in pole position per i due giocatori, anche se serviranno diversi giorni per arrivare a una conclusione.

L’articolo Sky Sport: Ausilio ha chiesto Koulibaly e Lukaku al Chelsea. Le ultime proviene da Inter News 24.

