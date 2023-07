Onana inizia la sua avventura a Manchester: «Non c’è posto migliore dello United». Questo il commento del portiere

Andrè Onana ha commentato il trasferimento dall’Inter al Manchester United tramite un post sul proprio profilo Instagram.

PAROLE – «Ho lasciato il Camerun alla ricerca dei miei sogni. Resilienza, forza d’animo e coraggio. Questi valori mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. La strada non è stata facile. Mi è chiaro che non c’è posto migliore per continuare a sognare che nel Teatro dei Sogni. Glory, glory Man United».

L’articolo Onana, inizia l’avventura a Manchester: «Non c’è posto migliore dello United» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG