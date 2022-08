Il Milan ha deciso di virare con forza su Onana per il centrocampo: ecco a che punto è l’affare con il Bordeaux

Il Milan vuole chiudere la trattativa col Bordeaux per Onana il prima possibile. Stando a quanto riportato dal collega Daniele Longo, gli agenti del ragazzo sono al colloquio col club francese per cercare di trovare una via d’uscita.

I rossoneri, dal canto loro, mettono sul piatto 5 milioni di euro: si lavora per abbassare le richieste dei transalpini ma c’è fiducia.

L’articolo Onana Milan, si lavora per la chiusura: a che punto è l’affare proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG