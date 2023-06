Il portiere dell’Inter Onana è ritornato in Camerun per essere presente in prima persona sugli sviluppi della sua Fondazione

Onana non ha soltanto dimostrato di essere un grande portiere per l’Inter, ma anche di essere in prima linea per aiutare il prossimo: soprattutto con la sua fondazione benefica in Camerun. Su Instagram ha citato queste parole.

LE PAROLE – «Molto felice e orgoglioso di continuare a contribuire a costruire un paese più prospero. La @foundation_andreonana ha reso possibile il successo della seconda edizione della Campagna di Chirurgia Pediatrica e l’aiuto a centinaia di bambini camerunesi. La collaborazione con la ONG @cirujanosenaccion è un altro esempio della nostra volontà di creare alleanze strategiche per creare un impatto positivo e reale sulla vita dei miei connazionali. Grazie di cuore a tutte le persone che rendono possibile questo grande progetto. Questa è una motivazione in più per continuare a lavorare insieme per creare una società più equa e più sviluppata. Andrè Onana».

