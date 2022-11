Le parole del portiere dell’Inter su Maignan, avversario nella sfida cittadina: «Non vedo l’ora di affrontarlo»

Andre Onana ha parlato di Mike Maignan ai microfoni di Sportweek. Ecco gli elogi del portiere nerazzurro al portiere del Milan:

«Ci conosciamo bene, ci siamo già sfidati in Europa e anche io non vedo l’ora che arrivi quel giorno, sia perché lui è un grande rivale sia perché il derby di Milano è una partita unica per atmosfera, passione, prestigio».

