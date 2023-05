Il portiere dell’Inter, André Onana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il prepartita del match contro il Milan di Champions League

Intervenuto ai microfoni di Prime Video poco prima del fischio d’inizio di Milan-Inter, ha parlato così.

PRONTO PER TRASFORMARMI IN EROE? –: «Nato per esserlo, ci siamo allenati tutti. Sono molto fiducioso per l’esito positivo di questa gara».

SCRIVERE LA STORIA? –: «Nella storia si ricorda chi vince, non chi arriva ad un passo».

