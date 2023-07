Onana United, ancora nessun rilancio. L’Inter attende la mossa dei Red Devils per il portiere camerunese

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non è ancora arrivato il rilancio del Manchester United per Onana.

In queste ore non è arrivato lo sblocco alla trattativa perché non è arrivata l’offerta giusta del Manchester, quella che serve a convincere l’Inter a lasciare andare il camerunense.

L’articolo Onana United, ancora nessun rilancio. L’Inter attende la mossa dei Red Devils proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG