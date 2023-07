Onana United, trattativa ai dettagli. Restano da definire le modalità di pagamento con l’Inter per il portiere

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo tra l’Inter e lo United è ormai in chiusura per Onana. Restano solo da limare gli ultimi dettagli, legati sopratutto alle modalità di pagamento.

Sulle tempistiche del viaggio a Manchester di Onana non c’è ancora certezza, perché il calciatore camerunese non è ancora in possesso del permesso visa. Probabile dunque che faccia una tappa prima da un’altra parte, per poi dirigersi nel Regno Unito quando prima possibile.

L’articolo Onana United, trattativa ai dettagli. Restano da definire le modalità di pagamento proviene da Inter News 24.

