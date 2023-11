Onofri elogia Pioli: «Ha fatto un grande lavoro, sulla Fiorentina…». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore Claudio Onofri è intervenuto a TMW Radio per parlare del prossimo match di campionato tra Milan e Fiorentina.

PAROLE – «Pioli ha fatto un grande lavoro, al di là del campionato di due anni fa. Con la Juventus ho visto una bella Fiorentina, che ha tenuto palla, ha avuto poche opportunità è vero ma anche per merito di una Juventus chiusa dietro e difficile da perforare. E’ una giornata veramente interessante con tante partite interessanti. Il tutto in un campionato con diversi tecnici che si stanno mettendo in evidenza».

The post Onofri elogia Pioli: «Ha fatto un grande lavoro, sulla Fiorentina…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG