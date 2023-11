Maldini svela il RETROSCENA clamoroso: «Ho provato a portare Messi al Milan». Le dichiarazioni dell’ex Milan

L’ex capitano e dirigente del Milan Maldini ha parlato al PoretCast svelando un clamoroso retroscena su Messi.

GIOCATORE CHE VORRESTI COMPRARE – «Penso che un calciatore come Messi sia uno spettacolo per tutti, anche se ormai è tardi, fa delle cose che ogni volta ti sorprendono. Quando leggevo che poteva andare all’Inter ero amareggiato. Per 10 giorni ho provato a portarlo al Milan ma poi abbiamo capito che era impossibile».

