L’ex difensore Claudio Onofri celebra i miglioramenti del tecnico nerazzurro scomodando il paragone con un mostro sacro.

Claudio Onofri su Il Secolo XIX ha anticipato i temi di Inter-Genoa di lunedì sera. “Comunque vadano le cose per entrambe pochi rischi di inficiare i propri traguardi. Rose valorizzate al meglio in modi diversi dai due mister. L’Inter di Inzaghi in ogni zona del campo ha top player che sanno sempre quello che devono fare. Con novità tattiche interessanti e innovative”.

Josep Guardiola

Paragone pesante

“Il solito 3-5-2 del prode Simone cambia grafica in continuazione nello sviluppo del gioco da dietro. Notevole il merito di Simone che sta diventando, secondo previsioni non azzardate ai tempi della Lazio e ingigantite dall’esperienza milanese, il nuovo Guardiola. Quattro partite finite 4-0 con Udinese, Salernitana, Lecce e Atalanta, 5-1 a Monza”. L’Inter rispetto al passato riesce a far partire la manovra anche dal centrodestra in difesa forse per merito delle caratteristiche di Benjamin Pavard, una sorta di Bastoni di destra.

Verso il Genoa

“Accertato dunque il pronostico a sfavore del Genoa, per i nerazzurri sarà molto più dura scardinare la difesa rossoblù, non parliamo di reparto, ma di un intero gruppo che si da una mano in qualsiasi situazione pericolosa. Certo obbligatorio per Gila limitare danni derivanti dal cannoniere Martinez e compagni. Senza Thuram, Arnautovic o Alexis Sanchez: mica pizza e fichi”. I nerazzurri potrebbero recuperare per la panchina Thuram, Frattesi e Acerbi.

