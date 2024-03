L’ex difensore Nestor Sensini si esprime su diversi suoi ex compagni alla Lazio che sono diventati allenatori.

Nestor Sensini ha parlato di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez ai microfoni di TvPlay. “Simone Inzaghi era molto inquieto. Come suo fratello pensava sempre al gol. Dopo vedevi già Simeone, Mancini… Non pensavo che ce l’avrebbe fatta Sergio Conceicao. Anche Mihajlovic aveva già molta personalità. Simone ci teneva molto e ha cominciato molto bene alla Lazio. Ora all’Inter non è facile, ma sta andando alla grande“.

Simone Inzaghi

Sul ritorno degli ottavi di Champions

“Vincerà probabilmente il campionato, poi si giocherà il passaggio in Champions. L’1-0 non dà garanzie, il Cholo vorrà fare il possibile per ribaltare il risultato, anche perché sono usciti dalla Coppa del Re. L’Inter non deve chiudersi perché l’Atletico cercherà dal primo secondo di ribaltare la partita”. Il ritorno si giocherà il 13 marzo a Madrid; all’andata gli spagnoli non hanno realizzato neanche 1 tiro in porta ma al ritorno lo svolgimento della gara potrebbe essere molto diverso.

Sul Toro

“Ormai Lautaro è arrivato a un punto di maturità incredibile. Prima lo vedevo molto inquieto per il gol, anche cercando posizioni non sue. Ora gli viene tutto semplice, è anche il capitano. Lautaro ora è all’altezza di Crespo e Batistuta, spero che resti all’Inter nonostante molti club lo vogliono”. I nerazzurri vogliono rinnovare il suo contratto e sono piuttosto ottimisti di riuscirvi nonostante ci sia distanza tra domanda e offerta: la scadenza di quello attuale comunque non è vicinissima.

