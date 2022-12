A TMW Radio trasmissione Maracanà, parla il tecnico Claudio Onofri, ecco cosa dice sul Milan ma precisamente su De Ketelaere.

Sono queste le parole di Claudio Onofri su TMW Radio, ecco cosa dice sul Milan ma soprattutto su De Ketelaere: “Lo conosco da tempo. Tutti pensiamo che il calcio sia semplice, ma a livello professionistico non è così. Ci sono periodi di ambientamento più o meno lunghi. Per me lui è un giocatore che prima o poi farà la differenza al Milan. Al Bruges giocava come trequartista, può fare mezzala in un centrocampo a tre. Ha qualità tecniche importanti, credo che il suo ruolo sia questo“.

Luca Marchegiani invece parla a Sky Calcio Club di Rafael Leao: “Leao è un giocatore che si può adattare a qualsiasi compito. Non soffre compiti diversi, forse gli manca un po’ più di continuità oltre al fatto di capire che ogni palla può essere decisiva.“

