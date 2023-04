Alessandro Onorato, Assessore allo Sport del Comune di Roma, ha parlato a margine della presentazione dell’Open d’Italia di golf

Alessandro Onorato, Assessore allo Sport del Comune di Roma, ha parlato di una eventuale riqualificazione dello stadio Flaminio da parte della Lazio a margine della presentazione dell’Open d’Italia di golf.

PAROLE – «Ad agosto la Lazio ha chiesto e ottenuto l’accesso agli atti, ma poi non è stato presentato alcun progetto. Ci dispiace molto, perché eravamo pronti a sostenere questo investimento a Roma Nord, che avrebbe avuto anche un senso logico verso la tifoseria biancoceleste. Comunque, se il presidente Lotito vuole investire in un altro punto di Roma ce lo può comunicare, noi ci attiveremo per sostenerlo. Se nei prossimi giorni non arriverà nulla di concreto è nostro dovere mettere in campo un progetto alternativo e poi chiedere il coinvolgimento del Governo. Lo abbiamo pure messo nel dossier degli Europei del 2032 nonostante a Roma ci sia già lo Stadio Olimpico».

