Oppini, botta e risposta col tifoso del Napoli che lo sfotte per la mancata partecipazione della Juventus alle coppe europee

Botta e risposta a sfondo calcistico per Francesco Oppini, ospite nel programma di Rai 2 Bella Mà. Provocato da un tifoso del Napoli con la frase: «Hai detto che la Juve sta tornando a vincere, che ha il sangue negli occhi, volevo quindi chiedere se anche in Europa sarà cosi quest’anno?», il noto tifoso della Juventus ha prontamente risposto.

«Non giochiamo per noti fatti, la tua Napoli si è meritata ampiamente lo scudetto lo scorso anno. Ma ricorda una cosa: per prendere in giro i Pink Floyd bisogna almeno essere i Beatles, non i Cugini di Campagna» zittendo così il suo “avversario”.

