L’opinionista sportivo, Francesco Oppini, ha voluto dire la sua sul Milan e sul gioco dei rossoneri, paragonandolo a quello della Juve

Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, l’opinionista sportivo Francesco Oppini ha parlato anche del Milan, in rapporto al gioco offerto dalla Juve di Allegri.

LE PAROLE – «Il Milan me la ricordo come una squadra bella quando vince, la Juventus invece come una squadra che vince quando ha fame. E’ inammissibile prendere 4 gol ad Empoli nonostante la nuova penalizzazione, l’ l’allenatore deve essere bravo a invertire la rotta».

