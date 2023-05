Oppini, noto tifoso della Juve e commentatore televisivo, durante la diretta della semifinale di Europa League col Siviglia a 7 Gold si è lasciato andare ad un’esultanza sfrenata dopo il gol di Gatti.

OPPINI SCATENATO – «Gattone graffia ancora una volta in Europa, trova gol importantissimo che rimette in piede la semifinale. Ceferin, questo me l’annulli? Se non mi dai rigore, io ti faccio la pera lo stesso».

