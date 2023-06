Ordine: «Addio Maldini? Le reazioni dei calciatori non possono essere sottovalutate». Le parole del giornalista sulla situazione in casa Milan

Franco Ordine ha parlato ai microfoni del Il Giornale della situazione in casa Milan dopo l’addio di Maldini. Ecco le parole del giornalista:

«C’è un vuoto da segnalare e che va occupato al più presto ed è quello di una figura carismatica che faccia da collegamento tra casa Milan e Milanello. Perché le prime reazioni di smarrimento totale denunciate dai calciatori partiti per le nazionali o le vacanze, dopo il divorzio da Maldini , non possono essere sottovalutate. Il post di Leao e qualche voce proveniente dagli agenti di alcuni calciatori, i più importanti sono sotto contratto lungo e quindi non a rischio cessione, ne sono una riprova. La prima verifica è già vicina e avverrà in occasione dell’incontro fissato con l’agente di Maignan, il portiere francese molto stimato, rimasto fuori per infortunio muscolare e ricaduta 4-5 mesi durante la stagione: per respingere gli appetiti del Chelsea è previsto un prolungamento del contratto abbozzato da Maldini e Massara. Ma sul punto sarà bene pensare subito a una figura da introdurre nella snella linea di comando rossonera e cioè a un collegamento tra il club e la squadra. Indispensabile un esponente carismatico, capace di dialogare tutti i giorni con Pioli e i suoi e di attrarre eventuali arrivi. Cardinale è già su questa linea. C’è un personaggio appena uscito dai ranghi del Milan che ieri ha postato sui social il proprio saluto ai tifosi, è libero e a caccia di nuove emozioni, si chiama Zlatan Ibrahimovic e farebbe proprio al caso in oggetto»

