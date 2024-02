Ordine chiaro: «Ristrutturazione San Siro? Fesseria ignobile. Ecco il motivo». Le parole del giornalista sulla questione stadio Milan

Franco Ordine ha parlato ai microfoni di Radio 24 a “Tutti Convocati” dei tentativi di Sala per convincere Milan ed Inter a ristrutturare San Siro. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Io che sono un foggiano adottato da Milano, entusiasta di Milano per come è cresciuta, al sindaco Sala attribuisco il rilancio di Milano a livello di sport, devo dire francamente che sono letteralmente stupito del fatto che si sono incartati in questa vicenda dello stadio in maniera inquietante, dal mio punto di vista a causa della maggioranza che l’ha trascinato nel baratro. Quando di parlate di ristrutturare San Siro, facendo giocare Milan ed Inter ogni tre giorni, facendo il mese di giugno tutto dedicato ai concerti, per piacere raccontate la favola di Cappuccetto Rosso piuttosto che questa fesseria ignobile. Real Madird? Sono ignoranti perché non sanno, come sta facendo il Barcellona ora che ha distrutto il vecchio Campo Nou per farne uno nuovo, sta giocando da un’altra parte! Così ha fatto il Real Madrid che ha giocato a porte chiuse durante la pandemia e ha giocato nel centro d’allenamento! È una cosa che non si può fare. Se questa società che dice che entro tre mesi presenta il progetto, se presenta un progetto credibile bisogna dargli il Nobel dell’ingegneria mondiale».

The post Ordine chiaro: «Ristrutturazione San Siro? Fesseria ignobile. Ecco il motivo» appeared first on Milan News 24.

