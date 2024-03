Ordine domanda: «Vi sembra che Cardinale voglia cedere il Milan dopo queste due cose che ha fatto?». Le dichiarazioni

Il giornalista Franco Ordine ha analizzato a 7Gold ‘Top Calcio’ il momento del Milan, il fondo PIF e la decisione di Cardinale.

PAROLE – «La parte più interessante del suo piano è quella di raccogliere soci ed investori per realizzare la costruzione dello stadio, perché il brand Milan, con lo stadio nuovo, non dico che raddoppia il valore, ma quasi. Terzo e ultimo aspetto: Cardinale ha appena preso il presidente del Milan (Scaroni ndr), e l’ha messo a capo della divisione internazionale di RedBird, ha appena messo in sella Ibra come numero uno dell’area tecnica del Milan. Questo vi da l’idea di uno che sta per cedere il Milan? Mi sembra proprio la favoletta di ‘Cappucetto Rosso‘»

