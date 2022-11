Sono queste le parole di Franco Ordine a Tutti Convocati su Radio 24 parla del Milan e della possibile qualificazione.

Ecco le parole di Franco Ordine, il famoso giornalista parla a Tutti Convocati su Radio 24 sull’importantissima partita del Milan in Champions League contro il Salisburgo: “I 20 milioni di euro in più della qualificazione possono far comodo al Milan, ma sono poca roba. Quello che conta è il valore sportivo e rilucidare gli ottoni, è troppo che il Milan non arriva agli ottavi“.

A Sky Sport, Paolo Condò parla così della sfida: “Mi aspetto una battaglia. Il Salisburgo è una squadra giovane, forte e che segna sempre. Mi aspetto che sia molto prezioso il pareggio per il Milan. È una nuova prova di maturità per i rossoneri, devono dimostrare di gestire la tensione“. Conclude.

