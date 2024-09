Il giornalista Franco Ordine esprime il suo parere sul caso riguardante Theo Hernandez e Leao e non solo.

Franco Ordine su Il Giornale attacca Zlatan Ibrahimovic e la sua assenza. “Ma quel che conta in particolare è la vicenda dell’ammutinamento dall’acqua fresca di Theo e Rafa e la gestione del caso. Intendiamoci subito: dopo la prova di Parma, con il francese a rallentatore sui due gol subiti e il portoghese abulico già dal riscaldamento iniziale, la scelta di lasciarli a riflettere in panchina ci poteva stare. È successo persino all’immenso Van Basten portato in panchina a Cesena da Sacchi dopo una intervista polemica. ‘Vieni in panchina con me così mi suggerisci qualche buona idea’ gli spiegò l’Arrigo fumantino”.

Rafael Leao e Theo Hernandez

Il ruolo dello svedese

“È possibile che sulla clamorosa decisione di escluderli dallo schieramento di partenza (‘non è una punizione’ la premessa iniziale di Fonseca) abbia influito anche il parere di Zlatan. Anche per questo motivo allora sarebbe stata cosa buona e giusta che lo svedese viaggiasse con la squadra venerdì, che si presentasse in tv sabato sera per condividere l’operato del tecnico. A Roma c’era bisogno del suo intervento oltre alla coraggiosa intervista di Theo che ha provato a cancellare l’ombra di una frattura scomposta con l’allenatore”.

La bordata

“Ibra ha smesso di fare il calciatore perché il fisico si ribellava e perché non sopportava più i ritmi dell’attività. Un dirigente del suo livello deve fare la vita da calciatore, viaggi, trasferte, allenamenti, cene, se vuole incidere non solo a parole o con le scelte di calciatori e allenatore. Solo ai manager di Wall Street è consentito di santificare il fine settimana“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG