Il giornalista Sandro Sabatini si espone per l’esonero dell’allenatore portoghese: troppo grave secondo lui quanto successo all’Olimpico.

La guida tecnica rappresenta un tassello fondamentale per la performance di una squadra: il rapporto tra l’allenatore e i suoi giocatori è cruciale, e quando questo legame inizia a incrinarsi, le conseguenze si riflettono non solo all’interno dello spogliatoio ma anche sul campo da gioco. Nel caso del Milan, la situazione attuale mette in luce una serie di problematiche che necessitano di una riflessione approfondita e forse di azioni drastiche.

Rafael Leao e Theo Hernandez

Una decisione ineludibile

Il momento critico che il Milan sta attraversando con Paulo Fonseca alla guida tecnica solleva interrogativi sulla tenuta del rapporto tra l’allenatore e la squadra. Le prestazioni non ottimali nelle prime giornate di campionato, culminate in una dinamica di squadra che sembra segnata da una profonda disconnessione, suggeriscono che sia giunto il momento di prendere decisioni forti e non più rinviabili; è quanto sostiene con forza Sandro Sabatini su Calciomercato.com. La perdita di fiducia e, peggio ancora, di stima nei confronti dell’allenatore non possono essere ignorate se si mira a salvaguardare gli obiettivi e l’immagine della squadra. “Fonseca non finisce male, la partita. Ma non continua bene, sulla panchina. Già dopo tre giornate è arrivato il momento di prendere una decisione forte, perentoria. Non rinviabile. Fonseca non può rimanere allenatore di una squadra che ha perso la fiducia“, questo il punto di vista del collega.

Una scena emblematica

Durante il “cooling break”, un dettaglio non è passato inosservato: Theo Hernandez e Rafael Leao, due giocatori chiave del Milan, hanno scelto di isolarsi dal resto del gruppo dopo che l’allenatore li aveva esclusi dall’11 iniziale. Ciò ha messo in evidenza una crepa evidente tra la guida tecnica e alcuni suoi giocatori, forse i più rappresentativi. Questo episodio, al di là del risultato della partita, simboleggia una situazione di crisi interna che necessita di una risoluzione immediata.

