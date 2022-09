Parla Franco Ordine che discute a TMW Radio del Milan e della difficoltà di segnare della squadra rossonera.

Ecco le parole di Franco Ordine che parla ai microfoni di TMW Radio del Milan e dei suoi problemi: “C’è un problema in attacco per Pioli, che non ha nemmeno potuto fare un po’ di turnover e bisogna capire bene le condizioni di Rebic e Origi. Il Milan devo togliersi dalla testa quello che è successo lo scorso anno, il potenziamento delle avversario e un nuovo complicato calendario rendono tutto più difficile.“

Ante Rebic

Conclude il giornalista: “L’85% del budget lo hanno investito nel trequartista, ma serviva qualcosa alle spalle di Messias o di Saelemaekers che non giocherebbe titolare neanche nella Cremonese o nel Monza. Non mi faccio incantare da queste quattro partite, perché giocare con le neopromosse è una cosa, affrontare squadre pronte è un’altra. Adesso bisogna far crescere la condizione delle alternative e la squadra titolare rischia di scoppiare.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG