Ordine sicuro: «Pioli e Allegri sono entrambi accomunati da questo fattore». Le parole del giornalista sul tecnico rossonero

Franco Ordine ha parlato di Stefano Pioli su derbyderbyderby.it. Ecco le parole del giornalista sul tecnico rossonero:

PAROLE – «La vita parallela di Max Allegri e Stefano Pioli. Il primo è secondo dietro l’Inter e in corsa per la coppa Italia, l’altro è terzo e impegnato prossimamente negli ottavi di Europa league (Slavia Praga). Sono entrambi accomunati dall’ostilità della rispettiva tifoseria social: nel caso del tecnico juventino gli imputano lo stile scheletrico del suo gioco offensivo, in quello del milanista -dimenticando lo scudetto vinto- gli rimproverano i derby persi, gli infortuni subiti e i troppi gol incassati. Di qui molti osservatori pronosticano il cambio di panchina sia nella Torino bianconera che nella Milano rossonera. Come pro-memoria ricordo che prima della semifinale di Champions dello scorso anno, più o meno stesso periodo di quest’anno, Simone Inzaghi veniva considerato “un tecnico esonerato, lo hanno più o meno capito tutti, lui compreso».

The post Ordine sicuro: «Pioli e Allegri sono entrambi accomunati da questo fattore» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG