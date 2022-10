Per varcare i confini degli Stati Uniti è fondamentale ottenere l’ESTA, autorizzazione di viaggio richiesta per turismo, affari o semplice transito: tutto quello che c’è da sapere.

Organizzare un tour negli USA è il sogno di molti, pronti a esplorare un territorio ricco di fascino e di luoghi che meritano di essere visitati almeno una volta nella vita. A prescindere dalla finalità del viaggio, che sia per affari o per concedersi una vacanza, anche vivendo di persona gli eventi sportivi più importanti, deve necessariamente munirsi di ESTA obbligatorio.

Non tutti sanno, infatti, che per sbarcare negli Stati Uniti è indispensabile essere in possesso di un’autorizzazione di viaggio digitale valida, obbligatoria per i viaggiatori di qualsiasi età (bambini e neonati compresi) che decidono di varcare i confini nazionali per lavoro o turismo, ma anche per un semplice transito.

Eventi sportivi da non perdere

Uno degli eventi sportivi più celebri degli USA è sicuramente il Super Bowl, giunto alla cinquantasettesima edizione. È la finale del campionato della National Football League in programma il 12 febbraio 2023, un appuntamento annuale che viene celebrato come festa nazionale e che rappresenta uno show seguito da milioni di telespettatori. L’edizione 2022, ad esempio, ha visto i Los Angeles Rams trionfare sul Cincinnati.

Focalizzando l’attenzione su New York, dal mese di ottobre fino ad aprile è possibile ammirare le spettacolari partite di basket della NBA, osservando dal vivo le acrobazie dei New York Knicks e dei Brooklyn Nets. Dal baseball all’hockey su ghiaccio, inoltre, le manifestazioni sportive a cui assistere non mancano per gli appassionati di molti altri tipi di sport.

Come funziona l’ESTA per gli USA

L’ESTA per gli Stati Uniti, acronimo di Electronic System for Travel Authorization, non è un visto ma un’autorizzazione di viaggio digitale richiesta per viaggiare negli USA e creata nell’ambito del programma Visa Waiver Program, che comprende anche l’Italia e i cittadini in possesso di passaporto.

Per quanto riguarda la validità dell’ESTA USA , copre fino a 2 anni a partire dal momento in cui la richiesta viene approvata. Durante il biennio, tuttavia, è consentito effettuare un numero illimitato di viaggi verso gli Stati Uniti, sebbene ogni singolo soggiorno consecutivo non possa superare i 90 giorni.

L’ESTA USA, inoltre, viene associato digitalmente al passaporto e la sua validità, così come la scadenza, è anche subordinata alla regolarità del passaporto. Non viene concesso, inoltre, se il viaggio negli USA è finalizzato non solo allo studio ma anche allo svolgimento di un’attività lavorativa o a una permanenza definitiva, ma anche se si desidera soggiornare negli Stati Uniti d’America per più di 90 giorni.

Come richiedere l’ESTA online

L’ESTA può essere richiesto online, affidandosi a un’agenzia specializzata, avendo a disposizione semplicemente un collegamento Internet per compilare il modulo apposito in qualsiasi momento della giornata.

È anche possibile presentare la richiesta per l’ESTA per più persone contemporaneamente, effettuando il pagamento di 29,95 € a persona in modalità elettronica appoggiandosi a un circuito bancario sicuro.

Le richieste vengono elaborate 24 ore su 24 e, nella maggior parte dei casi, l’elaborazione viene completata entro un giorno o raramente entro 72 ore. È anche possibile presentare una richiesta urgente, approvata in media entro un’ora.

