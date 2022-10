Allegri in conferenza stampa di Champions League per il match tra Juventus e Maccabi Haifa, manderà in panchina Milik.

Sono queste le parole del tecnico della Juventus, Max Allegri, che in conferenza stampa a Sky Sport alla vigilia della Champions League parla così della competizione: “Affrontiamo una squadra che a Lisbona aveva fatto un buon primo tempo, che corre e che pressa. Con il PSG erano 1-1 al 70′. Sarà una partita complicata come tutte quelle in Champions e dovremo fare una prestazione simile a quella contro il Bologna. Milik è in dubbio, ha un leggerissimo affaticamento e lo terrò a riposo, sperando che non ci sia bisogno di metterlo in campo, visto anche che domenica non ci sarà Di Maria. Dobbiamo lavorare con serenità e tranquillità.“

Conclude sui recuperi di Chiesa e Pogba: “Federico ha fatto un mezzo allenamento ieri e mezzo oggi. Lo valuteremo e lo inseriremo per prima cosa in amichevole. Pogba ha corso ieri per la prima volta, speriamo di recuperarlo il prima possibile“.

